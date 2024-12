Auffahrunfall führt zu Zusammenstoß mit Zug

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Auffahrunfall an einem Bahnübergang in Lauda-Königshofen ist ein Auto von einem Zug erfasst worden. Es sei nur eine Person leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. In dem Zug befanden sich demnach rund 110 Menschen. Der betroffene Bahnübergang im Main-Tauber-Kreis war am Morgen zunächst gesperrt.

Weil die Person am Steuer nicht rechtzeitig bremsen konnte, sei ein Auto bei dem Bahnübergang auf den davor fahrenden Wagen aufgefahren. Dadurch wurde dieses Auto nach Polizeiangaben in den Gleisbereich geschoben und blieb hängen. Ein herannahender Zug habe dann die Motorhaube erfasst.

Von den 110 Fahrgästen im Zug wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Zu Geschlecht und Alter der Unfallbeteiligten machte die Polizei zunächst keine Angaben.