Auffahrunfall auf der A6 - Drei Leichtverletzte

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch leicht verletzt worden. Ein Auto mit vier Insassen, darunter zwei Kindern, fuhr am Montag auf einen anderen Wagen auf, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Insassen des zweiten Wagens wurden dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Die Autobahn war zeitweise in Richtung Mannheim voll gesperrt.