Auffahrunfall auf A7 - Fahrer betrunken und unter Drogen

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen hat ein Fahrer auf der Autobahn 7 im Kreis Heidenheim einen Auffahrunfall verursacht. Der 49-Jährige sei an einer Baustelle bei Giengen an der Brenz ungebremst auf seinen 55-jährigen Vordermann aufgefahren, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge prallten daraufhin gegen eine Betonwand. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen am Samstag wurde festgestellt, dass der 49-Jährige unter dem Einfluss von Marihuana stand. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille an, wie es weiter hieß. Weil der Mann nicht in Deutschland wohnte, musste er eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Polizei ermittelt.