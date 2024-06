Aktuell Land

Auch Unfallverursacher bei Unfall schwer verletzt

Der Autofahrer, der einen schweren Unfall mit zwei Toten in Nürtingen bei Stuttgart verursacht hat, ist selbst auch schwer verletzt worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Nach dem Unfall am Sonntag hatte die Polizei zunächst berichtet, er habe leichte Verletzungen erlitten. Fest stehe auch, dass das Fahrzeug des 54 Jahre alten Unfallverursachers ungebremst gegen eine Hauswand geprallt ist, nachdem es drei Passanten erfasst hatte. Zwei Frauen starben, ein Jugendlicher kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Er schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Die Polizei geht von einem Unfall aus. »Hinweise auf einen vorsätzlichen Hergang oder ein vorsätzliches Handeln haben wir nicht«, sagte ein Polizeisprecher.