Arbeitsmarkt im Südwesten tritt auf der Stelle

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg stagniert. Im Juni lag sie bei 262.227 - und somit lediglich 239 oder 0,1 Prozent niedriger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote verharrte ebenfalls bei 4,1 Prozent. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Stuttgart mit.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit fiel in den Juni-Monaten der vergangenen Jahre meist stärker aus. Saisonbereinigt sei die Arbeitslosigkeit also etwas gestiegen. Für Fachkräfte sei der Arbeitsmarkt im Land weiterhin aufnahmefähig, hieß es.

Die Arbeitslosigkeit lag den Angaben nach aber deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Im Juni 2023 hatte die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent gelegen. Damals hatten im Südwesten 238.477 Menschen keine Beschäftigung. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Daten zurück, das bis zum 13. Juni vorlagen.