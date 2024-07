Angetrunkener flüchtet aus Polizeikontrolle - Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Singen (dpa/lsw) - Ein aggressiver angetrunkener Mann hat in Singen (Kreis Konstanz) nach Angaben der Polizei mehrere Beamte verletzt. Der 30-jährige Autofahrer wurde am frühen Sonntagmorgen an einer Tankstelle kontrolliert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Er sei von Anfang an aggressiv gewesen und während der Kontrolle plötzlich weggelaufen.

Polizisten rannten ihm nach, holten ihn kurz darauf ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei habe der Mann eine Beamtin zu Boden gestoßen und sich so massiv gewehrt, dass zwei weitere Beamte leichte Verletzungen erlitten hätten. Beim Transport zum Revier habe er die Polizisten beleidigt und versucht, sie zu bespucken. Er kam in eine Gewahrsamszelle. Neben einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss muss er sich auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

