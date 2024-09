Die Bundesregierung hat die Asyl-Politik verschärft und will mehr Menschen ausweisen. Doch die Statistik mit Zahlen aus Reutlingen und Region zeigt ein anderes Bild. Warum so viele Abschiebungen scheitern.

Polizisten bringen einen Afghanen zur Abschiebung in ein Flugzeug. Foto: Michael Kappeler/dpa Polizisten bringen einen Afghanen zur Abschiebung in ein Flugzeug. Foto: Michael Kappeler/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.