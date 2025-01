Als Außenseiter nach München - Hoffenheim hofft dennoch

Ilzer will mit Hoffenheim in München Geschlossenheit demonstrieren.

Der Wunsch nach dem Umschwung ist bei der TSG 1899 Hoffenheim groß. Ob er allerdings ausgerechnet beim FC Bayern München gelingt, ist eher fraglich. »Das wird eine große Herausforderung, auch vom Kopf her. Die Bayern sind in einer tollen Verfassung«, sagte Coach Christian Ilzer vor der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Ilzer sieht sein Team als Außenseiter, der nichts zu verlieren hat. In jedem Spiel gebe es die Möglichkeit, Punkte zu holen, lautet das Credo des Coaches. Das Spiel soll zudem die Mannschaft auf deren Weg aus dem Tabellenkeller weiterbringen. »Keiner traut uns was zu. Alles, was wir machen müssen, müssen wir sehr geschlossen machen, aber auch mit großer Überzeugung«, sagte der Österreicher.

Umworbener Bischof spielt

Der Abstiegskampf ist bei den Kraichgauern ein Thema, »was rumgeistere«. Wichtig sei es, mit der Drucksituation umzugehen, selbstkritisch zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen, sagte Ilzer. Seine Aufgabe sei es, »Wege und Möglichkeiten zu finden, die Spieler in bester Verfassung auf den Platz zu bringen und selbst voranzugehen. Früher oder später braucht es aber auch Erfolgserlebnisse. Wir müssen gefestigt bleiben. Ich bin überzeugt, dass wir dann auch die Ergebnisse bekommen. Viel fehlt nicht«, sagte Ilzer.

Personell kann er in München aus dem Vollen schöpfen. Auch der von zahlreichen Bundesliga-Vereinen umworbene Tom Bischof wird auf dem Platz stehen. »Ich brauche ihn nicht zu schützen. Seine Lebendigkeit tut uns gut«, sagte Ilzer. Allerdings hofft der 47-Jährige, dass es bald Klarheit über die Zukunft des Talents gibt. »Das beschäftigt ihn und macht etwas mit so einer Frohnatur«, sagte Ilzer.