Alarm löst einen Polizeieinsatz an einer Schule aus. (Symbolbild)

Nach einem Alarm an einer weiterführenden Schule in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat die Polizei das Gebäude durchsucht. »Aktuell liegen uns keine Hinweise vor, dass eine Gefahr für die Bevölkerung besteht«, teilte die Polizei am Abend mit.

Wie eine Sprecherin der Polizei weiter berichtete, wurden Schulklassen nach und nach aus dem Gebäude begleitet und dann betreut. Wie es zur Alarmauslösung gekommen war, blieb zunächst offen.