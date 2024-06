Aktuell Land

AfD-Politiker: Kandidat am Ohr und Bauch verletzt

Der in Mannheim mit einem Messer verletzte AfD-Politiker ist nach Angaben aus der Gemeinderatsfraktion am Ohr und am Bauch getroffen worden. Er habe vor dem Vorfall am Dienstagabend eine Veranstaltung des AfD-Kreisverbands besucht, berichtete Jörg Finkler von der AfD-Fraktion im Gemeinderat Mannheim. Im Anschluss habe der 62-Jährige von weitem erkennen können, wie mehrere Personen Wahlplakate der AfD entfernt hätten - und habe sie zur Rede stellen wollen.