Achtklässler kentern mit Kanu auf der Donau

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vier Achtklässler sind bei Sigmaringen auf einem Klassenausflug mit ihrem Kanu gekentert und in der Donau gelandet. Drei der Jugendlichen retteten sich am Dienstagnachmittag selbst an das Ufer, wie die Polizei mitteilte. Ein 14-Jähriger hielt sich demnach an einem Pfeiler kurz vor der Wehr fest und musste von der Feuerwehr mit einem Boot an Land gebracht werden. Laut einem Polizeisprecher hatte er Glück, die Strömung hinter dem Pfeiler wäre sehr stark gewesen. Zwei der Jugendlichen wurden wegen einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.