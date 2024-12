Beim Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses sind acht Menschen verletzt worden (Symbolbild)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind acht Menschen durch Rauch leicht verletzt worden. Der Brand brach im Kellerabteil des Hauses aus und breitete sich auf weitere Bereiche dort aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Das Gebäude blieb bewohnbar. Wie es zu dem Brand in der Nacht auf Freitag kam, werde noch ermittelt.