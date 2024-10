A8 in Richtung München wird bei Albaufstieg gesperrt

Die Autobahn 8 wird in Richtung München im Bereich des Albaufstieg am Wochenende voll gesperrt. (Symbolbild)

Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München zwischen Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) und Merklingen (Alb-Donau-Kreis) über das Wochenende voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, beginnt die Sperrung am Freitag um 20.00 Uhr und endet am Montag um 5.00 Uhr. Eine Umleitung wird eingerichtet.

In diesem Zeitraum sollen im betroffenen Streckenabschnitt Wartungsarbeiten im Tunnel, eine Erneuerung der Fahrbahndecke und die Entfernung von Hanggehölz am Albaufstieg durchgeführt werden. Den Angaben nach sei dies noch vor dem Winter notwendig. Die Arbeiten würden am Wochenende durchgeführt, um Auswirkungen auf den Berufsverkehr zu vermeiden, teilte eine Pressesprecherin mit.

Autofahrern wird geraten, ihre Navigationssysteme auszuschalten und der offiziellen Umleitungsstrecke U29 zu folgen, um Staus auf Schleichstrecken zu umgehen und kleinere Gemeinden zu entlasten. Für den Fernverkehr sei eine Umfahrung über die A6 und A7 (Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim) möglich.