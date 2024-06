Aktuell Land

A6 nach Unfall mit drei Lastwagen gesperrt

Nach einem Unfall mit drei Lastwagen zwischen Schnelldorf (Kreis Ansbach) und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist die Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt worden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schnelldorf ausgeleitet. Auch in Fahrtrichtung Nürnberg bleibt die A6 am Mittwoch voraussichtlich noch gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ein Lastwagenfahrer war am Mittwochmorgen auf einen Sattelzug aufgefahren, der wiederum auf einen dritten Sattelzug geschoben wurde. Einer der Fahrer verletzte sich schwer, ein anderer leicht. Weil der Laster des Verursachers mit Gefahrgut beladen war, sind die Bergungsarbeiten aufwendig. Laut Polizei muss das flüssige Ethylen umgepumpt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.