81-Jähriger tot aus Offenburger See geborgen

Ein Mann ist tot aus einem See in Offenburg geborgen worden. (Symbolfoto)

Ein 81 Jahre alter Mann ist tot aus dem Gifiz-See in Offenburg geborgen worden. Er sei treibend im dicht bewachsenen Uferbereich gesichtet worden, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte bargen den Mann und brachten ihn per Schlauchboot an Land.

Ein Notarzt-Team konnte nur noch den Tod feststellen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Wie der Mann gestorben ist, werde ermittelt. Er sei mit Badehose bekleidet gewesen, außerdem war ein Schwimmreifen gefunden worden.