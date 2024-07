59-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 59-Jähriger ist mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 14 bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ums Leben gekommen. Der Mann ist aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall zwischen Tuttlingen und Stockach (Landkreis Konstanz) sei der 59-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt worden. Rettungskräfte hätten ihn befreit. Die Straße musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.