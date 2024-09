57-Jähriger von Mitbewohner mit Messer getötet

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Wohnhaus in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) ist ein 57-Jähriger von einem Mitbewohner erstochen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, wurde der mutmaßliche Täter, ein 21-Jähriger, kurz nach der Tat am Donnerstag festgenommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Es gab zuvor wiederholt Streit

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sollen die beiden Männer den Tag über wiederholt gestritten haben. Am Abend sei es dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der der 57-Jährige von dem Jüngeren mit mehreren Messerstichen verletzt wurde.

Der schwer Verletzte konnte zu einer Nachbarin fliehen, die die Polizei rief. Er kam ins Krankenhaus, erlag aber trotz Notoperation im Laufe der Nacht seinen Verletzungen.

Ein dritter Mann wurde frei gelassen

Noch während des Einsatzes stellte sich der mutmaßliche Täter der Polizei. Das Messer wurde gefunden. Der Verdächtige sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. In der Wohnung, wo die Bluttat geschah, war noch ein weiterer Mann. Er wurde zunächst festgenommen, aber in der Nacht auf freien Fuß gesetzt. Derzeit sei ihm keine Tatbeteiligung nachzuweisen, hieß es. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.