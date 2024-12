38-Jähriger bei Gasexplosion in Wohnhaus schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einer Gasexplosion in einer Dachgeschosswohnung in Wolfegg (Kreis Ravensburg) ist ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Er hantierte am Nachmittag vermutlich mit einer Gasflasche, die aus unbekannter Ursache explodierte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann zog sich starke Verbrennungen zu und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Wohnung im Ortsteil Alttann sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden und deshalb vorerst nicht mehr bewohnbar. Einsturzgefahr bestehe nicht. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ursache für die Explosion soll nun ermittelt werden.