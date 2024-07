23-Jähriger nach Brand in Unterkunft für Obdachlose in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) sitzt ein 23-Jähriger in Haft. Der Tatverdacht auf Brandstiftung habe sich erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach war der Mann in der städtischen Notunterkunft für Obdachlose untergebracht, ein weiterer Teil des Hauses wird nach Polizeiangaben als Asylheim genutzt.

Das Feuer brach den Angaben zufolge am Sonntagabend aus. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und löschte den Brand. Verletzte habe es nicht gegeben. Ein Teil des betroffenen Hauses sei nicht mehr bewohnbar, der Schaden werde auf etwa 200.000 Euro geschätzt.