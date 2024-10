18-Jähriger schießt mit Luftgewehr auf Fahrzeuge

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 18-Jähriger soll in Backnang (Rems-Murr-Kreis) mit einem Luftgewehr auf vorbeifahrende Fahrzeuge geschossen haben. Der Mann habe am Sonntagnachmittag aus einem Fenster einer Wohnung in der Sulzbacher Straße gefeuert, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten demnach zwei Luftgewehre und dazugehörige Munition, die sichergestellt wurden. Einige Fahrer könnten den Beschuss als Steinschläge wahrgenommen haben, vermutete die Polizei. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.