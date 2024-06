Aktuell Land

18-Jährige verletzen Menschen mit Spielzeugwaffe

Aus einem fahrenden Auto heraus sollen zwei 18-Jährige in Mühlacker mit einer Spielzeugwaffe auf einen Fahrradfahrer und einen Fußgänger geschossen haben. Diese wurden bei dem Angriff leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Zuerst hätten sie den Fahrradfahrer, der in gleicher Richtung fuhr, überholt und dabei mehrere Schüsse aus einem sogenannten Gel Blaster abgegeben haben - eine Spielzeugwaffe, welche Gel-Kügelchen abfeuert, die beim Aufprall aufplatzen. Auch ein Fußgänger wurde zum Ziel der beiden.