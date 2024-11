13-jähriger Junge wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 13-jähriger Junge ist in Heidenheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Auf Höhe einer Bushaltestelle lief der Junge am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Trotz einer Vollbremsung konnte der 74 Jahre alte Autofahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.