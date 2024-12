100.000 Euro Schaden bei Unfallfahrt von Linienbus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Linienbus mit etwa 40 Menschen an Bord ist in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) von der Straße abgekommen und hat einen geschätzten Schaden von 100.000 Euro verursacht. Bei dem 56-jährigen Fahrer lag ersten Erkenntnissen nach eine medizinische Ursache vor, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Unfall an Heiligabend kam der Linienbus laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten Auto, einem Verkehrszeichen und zwei Mülltonnen. Durch die Kollision wurde das geparkte Auto gedreht und beschädigte eine Mauer und einen Dachüberstand. Der Linienbus durchbrach anschließend einen Gartenzaun und kam auf einem Grundstück zum Stehen.

Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er galt nach bisherigen Erkenntnissen als leicht verletzt. Die Fahrgäste blieben nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Als die Polizei eintraf, seien nur noch drei Fahrgäste vor Ort gewesen.