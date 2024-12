Öl auf dem Neckar - Polizei sucht nach dem Verursacher

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf dem Neckar zwischen Esslingen und Stuttgart soll nach Polizeiangaben eine größere Menge Öl ausgelaufen sein. Der Ölfilm habe sich am Samstagmorgen zwischen dem Esslinger Stadtteil Oberesslingen und der Stauhaltung in Stuttgart-Obertürkheim erstreckt. Auch die Kanäle in der Esslinger Innenstadt seien betroffen gewesen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr richtete Ölsperren im Fluss ein. Ein Polizeisprecher sprach in der Nacht von schätzungsweise mehreren Tausend Litern Öl.

Inzwischen sei der Zufluss gestoppt, gab eine Polizeisprecherin Entwarnung. »Es fließt kein Öl mehr nach.« Die Menge verdünne sich zudem so stark im Fluss, dass der Zwischenfall keine schweren Folgen haben dürfte. Unklar ist bisher, woher das Öl stammt. Die Ermittlungen dazu würden fortgesetzt, hieß es weiter.