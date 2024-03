Zwei Verletzte und 25.000 Euro Schaden nach Autounfall in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag in Dettingen. Das berichtet die Polizei. Ein 73-Jähriger wollte kurz nach 15.30 Uhr mit seinem VW Tiguan von dem Verbindungsweg herkommend nach links in die Richard-Wagner-Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden VW Passat eines 32-Jährigen. Beide Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden. (pol)