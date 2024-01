Zwei Verletzte nach Unfall in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in Pfullingen leicht verletzt worden. Eine 34-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit einem VW Polo auf der Marktstraße zwischen dem Südbahnhof und dem Dreispitz unterwegs. Im stockenden Feierabendverkehr fuhr sie vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit auf den Mitsubishi eines 34-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 7.000 Euro. (pol)