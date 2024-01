Zwei Verletzte nach Frontalunfall bei Trochtelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Am Freitag gegen 22.30 Uhr ist es auf der Kreisstraße 6736 zwischen Trochtelfingen und Steinhilben zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Der 27-jährige Fahrer eines Mazda 3 fuhr von Steinhilben in Richtung Trochtelfingen, kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und geriet hierbei auf die Gegenfahrspur.

In der Folge kollidierte er im Bereich der Einmündung zur Erddeponie frontal versetzt mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Daimler-Benz A-Klasse, welcher von einer 28-Jährigen gefahren wurde. Diese und ihre 60 -jährige Beifahrerin wurden mittelschwer verletzt und wurden zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 27-jährige Mazdafahrer wurde ebenfalls vorsorglich in eine Klinik gebracht, erlitt nach derzeitigem Stand jedoch keine Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, welcher insgesamt auf etwa 45.000 Euro geschätzt wird.

Die K 6736 war zur Unfallaufnahme, anschließend erforderlichen Bergung der Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn bis gegen 1.30 Uhr zwischen Trochtelfingen und dem Kreisverkehr zur K 6738 voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Straßenmeisterei Münsingen war auch die Feuerwehr aus Trochtelfingen mit zwei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. (pol)