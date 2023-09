Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Burgstraße verletzt worden. Ein 22-Jähriger befuhr kurz vor 20.30 Uhr mit seinem BMW die Burgstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet er dabei wohl aufgrund einer medizinischen Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 66-Jährigen. Der Suzuki wurde in der Folge in eine angrenzende Wiese geschoben, wo er gegen einen Gedenkstein prallte, der beschädigt wurde. Sowohl der 22-Jährige als auch die 66-Jährige wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den Pkw beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Die Unfallstelle war gegen 23 Uhr geräumt. (pol)