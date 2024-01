Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf B28 bei Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag in Bad Urach leicht verletzt worden. Eine 54-Jährige war kurz vor 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der B28 in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit im stockenden Verkehr vor der Kurklinik auf den Wagen eines 45-Jährigen auffuhr. Der Mann sowie sein 47 Jahre alter Beifahrer zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstanden. (pol)