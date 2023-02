Zwei Unfälle auf der B28 bei Bad Urach führen zu kilometerlangen Staus

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH/METZINGEN. Zwei Auffahrunfälle auf der Bundesstraße 28 mit, laut Polizei, zwei leichtverletzten Personen, haben am Samstagnachmittag zu einem kilometerlangen Stau in beiden Richtungen geführt. Die beiden Zusammenstöße waren gegen 14.30 Uhr bei Bad Urach passiert. Der Verkehr wurde zwar an den verunfallten Fahrzeugen vorbeigeführt, trotzdem standen die Verkehrsteilnehmer Richtung Bad Urach beziehungsweise Metzingen bis zu einer Stunde im Stau, der sich erst gegen 16 Uhr langsam wieder aufgelöst hat. (GEA)