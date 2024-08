Zwei Jugendliche in Betzingen ausgeraubt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Zwei Jugendliche sind am späten Dienstagabend im Stadtteil Betzingen Opfer einer Raubstraftat geworden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen kurz vor 23 Uhr zwei bislang unbekannte, mutmaßlich ebenfalls jugendliche Verdächtige an einem Spielplatz in der Brentanostraße den beiden 15 und 16 Jahre alten Geschädigten zunächst Schläge angedroht und in der Folge auch auf einen der beiden eingeschlagen haben. Dabei raubte das Täter-Duo einen geringeren Bargeldbetrag. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen und den Hintergründen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (pol)