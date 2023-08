Zwei jugendliche Einbrecher in Bad Urach geschnappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Einen schnellen Ermittlungserfolg konnten Beamte des Polizeipostens Bad Urach mit der Festnahme zweier mutmaßlicher Einbrecher am Montagmittag verzeichnen. Gegen acht Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem ein Einbruch auf ein Firmengelände in der Gustav-Werner-Straße gemeldet worden war, berichtet die Polizei. Unbekannte waren dort am frühen Morgen eingedrungen, hatten Lagercontainer aufgebrochen und daraus Werkzeuge und Werkzeugmaschinen gestohlen. Zudem ließen sie eine auf dem Gelände abgestellte KTM Motocross-Maschine, ein Moped, Motorradschutzbekleidung, einen Benzinkanister und Motorenöl mitgehen. Mit dem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro machten sich die Täter anschließend aus dem Staub.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stießen die Fahnder nicht nur auf zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche, sondern konnten auch das Diebesgut bei den beiden sicherstellen. Die geständigen Jugendlichen wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben und sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen.