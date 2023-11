Zwei Fußgängerinnen auf Zebrastreifen in Bad Urach angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zwei Fußgängerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Bad Urach ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. das berichtet die Polizei. Eine 50-Jährige war kurz nach 18 Uhr auf der Straße Beim Tiergarten mit ihrem Ford Fiesta unterwegs. Bei starkem Regen übersah sie zwei Frauen im Alter von 18 und 55 Jahren, die einen Fußgängerüberweg überqueren wollten. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzten die beiden Fußgängerinnen zu Boden. Sie konnten vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Ein Transport ins Krankenhaus war glücklicherweise nicht notwendig. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 600 Euro. (pol)