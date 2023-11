Zwei Autos kollidieren bei Münsingen auf glatter Fahrbahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der K 6769 erlitten. Gegen sieben Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Hyundai auf der Kreisstraße in Richtung Gundelfingen unterwegs, als der Wagen auf winterglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit dem entgegenkommenden VW einer 51-Jährigen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Hyundai um die eigene Achse.

Die VW-Lenkerin, die beim Zusammenstoß verletzt worden war, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 30.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (pol)