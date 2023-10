Zu schnell unterwegs: Motorradfahrer stürzt bei Zwiefalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Seine neuen Reifen dürften den polizeilichen Ermittlungen zufolge einem Motorradfahrer am Montagnachmittag auf der Zwiefalter Steige zum Verhängnis geworden sein. Der 27 Jahre alte Biker war gegen 16.40 Uhr mit seiner Yamaha auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der B 312 von Zwiefalten in Richtung Gauingen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve rutschte ihm bei angepasster Geschwindigkeit seine Maschine weg und er stürzte.

Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Bei der Überprüfung seines Motorrads wurden neue Motorradreifen festgestellt, welche an den Rändern noch Reste des Trennmittels aufwiesen. Die Yamaha, an der ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (pol)