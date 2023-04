Zu schnell in Kirchentellinsfurt - Unfall mit 12.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Überhöhte Geschwindigkeit ist ersten Erkenntnissen nach die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Ausfahrt der B27 bei Kirchentellinsfurt gewesen. Ein 35-jähriger Autofahrer war kurz nach 6.30 Uhr mit einem Mazda von der Bundesstraße abgefahren und wollte nach rechts auf die L379 in Richtung Kirchentellinsfurt abbiegen.

Hierbei geriet sein Wagen ins Schleudern, drehte sich über eine Sperrfläche und prallte gegen den Seat Ibiza einer 27 Jahre alten Frau. Durch die Kollision zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von etwa 12.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (pol)