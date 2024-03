Zigarettenglut fällt auf Sofa: Schmorbrand in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Mittwochabend für Aufregung in der Georgiistraße gesorgt. Gegen 19.45 Uhr bemerkte ein Anwohner laut Polizei den ausgelösten Alarm in einer Wohnung und verständigte die Einsatzkräfte. Wie sich vor Ort herausstelle, war vermutlich Zigarettenglut auf ein Sofa gefallen, das während der kurzen Abwesenheit der Bewohner zu kokeln begonnen hatte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften angerückt war, konnte der Schmorband durch die Bewohner gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Bis auf das beschädigte Sofa war kein weiterer Sachschaden entstanden. (pol)