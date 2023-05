Zigarettenautomat in Ohmenhausen aufgeschnitten - Polizei ermittelt Täter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN: Ein Zigarettenautomat ist in der Hans-Böckler-Straße in Ohmenhausen mit brachialer Gewalt beschädigt worden. Am Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, entdeckte ein aufmerksamer Zeuge einen in der dortigen Wiese liegenden Zigarettenautomaten und verständigte daraufhin die Polizei. Hier stellte die eingesetzte Streifenbesatzung fest, dass der Zigarettenautomat gewaltsam aufgeflext wurde.

Weiter erkannte der Zeuge die Kennzeichen zweier Fahrzeuge, welche im Zusammenhang mit dieser Beschädigung stehen könnten. Die Polizei konnte diese an einer der beiden Halteranschriften feststellen. Über den Bereitschaftsstaatsanwalt wurde die Durchsuchung beider Wohnanschriften angeordnet, wobei ein Trennschleifer sowie weiteres Aufbruchswerkzeug festgestellt wurde. Die weiteren Ermittlungen bezüglich des genauen Diebesguts sowie möglichen Tatverdächtigen hat der Polizeiposten in Betzingen übernommen. (pol)