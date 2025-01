Zeugenaufruf: Mann in Rottenburg mit Fuß ins Gesicht getreten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Einen unbekannten Täter, der am frühen Sonntagmorgen, 26. Januar, auf dem Marktplatz in Rottenburg einen Mann schwer verletzt haben soll, suchen derzeit die Ermittler des Polizeireviers Rottenburg.

Gegen 2 Uhr war ein mit einem Hexenkostüm bekleideter 35-Jähriger, der die Maske im Nacken trug, vor einer Gaststätte zunächst in einen verbalen Streit mit einem jungen Mann geraten. Nach einem Stoß seines Kontrahenten verlor der 35-Jährige das Gleichgewicht und ging zu Boden, wo er mit dem Kopf aufschlug. In der Folge soll der mutmaßliche Angreifer dem am Boden liegenden Opfer mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Mit erheblichen Verletzungen musste der offenbar zeitweise bewusstlose 35-Jährige vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und dort vorübergehend stationär aufgenommen werden. Eine spätere operative Versorgung seiner Verletzungen steht noch aus.

Der unbekannte Täter, der laut Zeugenangaben nach der Tat vorübergehend in eine im Gebäude der Gaststätte befindliche Diskothek geflüchtet sein könnte, konnte bei der anschließenden Überprüfung dort nicht mehr angetroffen werden. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein, hatte dunkle Haare sowie einen kurzen Bart und trug ein helles, langärmeliges Oberteil.

Zeugen der Tat, die der Polizei noch nicht bekannt sind, und Personen, die sonstige Hinweise auf den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07472/98010 bei der Polizei zu melden. (pol)