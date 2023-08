Zeugenaufruf: Mann bricht in Bad Urach Container auf Baustelle auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Einen Container auf einer Baustelle in der Ulmer Straße in Reutlingen hat ein Unbekannter am Donnerstagabend aufgebrochen. Ein Anwohner bemerkte gegen 20.30 Uhr Werkzeuggeräusche aus Richtung der Baustelle und stellte kurz darauf fest, dass ein Unbekannter von der Baustelle herkommend in Richtung Neuffener Straße davonlief. Anschließend wurde die Polizei alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Schloss eines auf der Baustelle stehenden Containers derart beschädigt wurde, dass die Tür geöffnet werden konnte. Ob aus dem Inneren etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen Mann mit kurzen Haaren. Er trug ein graues T-Shirt, eine lange, schwarze Hose, ein dunkles Basecap und schwarze Schuhe. Zudem führte er eine rote Tasche mit sich. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Bad Urach.

Telefon: 07125/94687-0. (pol)