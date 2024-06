Zeugenaufruf: Geldautomat in Reutlingen-Betzingen gesprengt

Der Geldausgabeautomat in Betzingen wurde durch die Sprengung zwar erheblich beschädigt, hielt aber Stand.

BETZINGEN. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Reutlingen-Betzingen gesprengt. Anwohner haben gegen 3.15 Uhr in der Ferdinand-Lassalle-Straße im Industriegebiet-West eine Explosion auf einem Parkplatz gehört. »Entschärfer des Landeskriminalamts waren vor Ort und haben zwei weitere Sprengsätze gesprengt«, sagte ein Polizei-Sprecher. Bei der Explosion sei niemand verletzt worden. Die Täter seien dann geflohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos. Der Geldausgabeautomat wurde durch die Sprengung zwar erheblich beschädigt, hielt aber Stand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Bis 9.15 Uhr war das gesamte Areal sowie die benachbarte L384 zwischen Betzingen und Ohmenhausen gesperrt, so der Polizei-Sprecher. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

Möglicherweise wurden die Täter von Zeugen beobachtet. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich möglicherweise um einen weißen Pkw mit einem durchgehend weißen Lichtband an der Front handeln. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen der beschriebene Pkw aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/3990-0, oder beim Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333 zu melden.

Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche festgestellt haben, aufgefordert, diese der Polizei zu melden. Möglicherweise wurden dort von den Tätern vor der Tat Fahrzeuge untergestellt. (GEA/dpa/pol)