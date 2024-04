Zeugenaufruf: Auf Reutlinger Baseballplatz gezündelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere durch Zündeleien hervorgerufenen Schäden sind am frühen Montagmorgen auf dem am Rande des Friedhofs Römerschanze an der Sickenhäuser Straße in Richtung Degerschlacht gelegenen Gelände eines Reutlinger Baseball- und Softballvereins festgestellt worden. Ein Zeuge hatte kurz nach fünf Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem er Feuer auf dem Gelände entdeckt hatte.

Ersten Feststellungen zufolge war unter anderem eine Papiermülltonne in Brand gesetzt worden. Außerdem war offenbar versucht worden, an einer Tribüne und einer Holzhütte Feuer zu legen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 entgegen. (pol)