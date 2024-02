Zeugen gesucht: Unbekannter entblößt sich am Lustnauer Bahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Montagabend ist es an den Bahnhöfen Fellbach und Tübingen-Lustnau zu exhibitionistischen Handlungen durch einen 83-Jährigen und einen bislang unbekannten Mann gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll sich der 83 Jahre alte deutsche Staatsangehörige gegen 20.20 Uhr am Bahnsteig 1 des Fellbacher Bahnhofes aufgehalten und nach kurzer Zeit sein Glied entblößt haben. Das berichtet die Polizei.

Während er offenbar an seinem Glied manipulierte, blickte er wohl durchgehend zu einer am Bahnsteig 3 wartenden 28-jährigen Reisenden. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den in Fellbach wohnhaften Mann kurze Zeit später noch vor Ort antreffen und einer entsprechenden Kontrolle unterziehen.

23-Jährige steigt in Zug nach Tübingen

Knapp 50 Minuten später, gegen 21.07 Uhr soll ein bislang unbekannter Täter dann am Bahnhof Tübingen-Lustnau auf eine 23 Jahre alte Reisende zugegangen sein und dabei an seinem Glied manipuliert haben.

Die Geschädigte entfernte sich daraufhin von dem Unbekannten und stieg in einen Zug in Richtung Tübingen. Laut aktuellen Erkenntnissen handelte es sich bei dem bislang unbekannten Täter um einen circa 190 cm großen, dünnen Mann mit blonden Haaren und einem schmalen, länglichen Gesicht. Zur Tatzeit trug er offenbar eine graue Jacke und Jeans.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter gaben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. (pol)