Zeugen gesucht: Unbekannter besprüht Kriegerdenkmal in Reutlingen

REUTLINGEN. Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen ein Kriegerdenkmal auf dem Friedhof Unter den Linden in der Rommelsbacher Straße beschmiert. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, beschädigte der Täter laut Polizei das Denkmal mit roten Graffiti-Schriftzügen. Der dadurch angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum auf dem Friedhof verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. Die Stadt Reutlingen hat für die Benennung des Täters oder für Hinweise, die entscheidend für die Aufklärung der Tat sind, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Sie entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Wahrnehmung präventivpolizeilicher Aufgaben oder die Verfolgung von Straftaten gehört. (pol)