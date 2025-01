Zeugen gesucht: Streit im Zug nach Balingen eskaliert

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein Streit in einem Regionalexpress ist am Montagmorgen auf der Fahrt von Tübingen nach Balingen eskaliert. Gegen 9.10 Uhr wurde die Bundespolizei nach eigenen Angaben über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Zug bei Mössingen informiert. Durch die eingesetzten Beamten der Bundes- und Landespolizei wurde am Tatort der 31-jährige Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit angetroffen.

Dieser soll im Rahmen eines Streitgesprächs eine 37-Jährige geschlagen haben. Die Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde hierdurch nicht verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten die beiden Personen aufgrund des Konsums von Tabakprodukten in einen Streit. Die genauen Umstände werden nun im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 87035-0). (pol)