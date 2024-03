Zeugen gesucht: Mehrere Unfälle auf der Reutlinger Straße in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Gleich drei Unfälle haben sich am Montagmittag auf der Reutlinger Straße auf Höhe des Französischen Viertels in Fahrtrichtung Reutlingen ereignet. Gegen 13.50 Uhr fuhr eine 31 Jahre alte Mazda-Lenkerin laut Polizei an der ampelgeregelten Einmündung zur Allee des Chasseurs auf den verkehrsbedingt vor ihr stehenden Hyundai einer 42-Jährigen auf. Der Hyundai wurde daraufhin noch gegen einen davorstehenden, weißen Pkw geschoben, der seine Fahrt jedoch in Richtung Reutlingen fortsetzte. Der bislang bekannte Sachschaden beläuft sich auf 14.000 Euro. Sowohl der Mazda als auch der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit.

Etwa zweitgleich ereigneten sich in dem dreispurigen Teilstück zwischen der Einmündung zur Allee des Chasseurs und der Einmündung zur B27 noch zwei weitere Auffahrunfälle. Auf der Abbiegespur prallte eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem BMW gegen das Heck des verkehrsbedingt bremsenden Renault eines 25-Jährigen. An den noch fahrbereiten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Mann fuhr davon

Auf der linken Geradeausspur fuhr der noch unbekannte Lenker eines weißen Transporters auf den vorausfahrenden Nissan einer 60-Jährigen auf. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der etwa 50 bis 60 Jahre alte Lenker des Transporters davon.

Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben und die insbesondere Angaben zu dem weißen Transporter oder dem weißen Pkw machen können, die von den Unfallstellen davongefahren sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (pol)