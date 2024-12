Zeugen gesucht: Mann bricht in mehrere Tübinger Gebäude ein

In mehreren Gebäuden in der Tübinger Innenstadt war der Unbekannte am Werk.

TÜBINGEN. Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu mehreren Wohn- und Geschäftsgebäuden in der Tübinger Innenstadt verschafft. Gegen 0.35 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die mit einer Schaufel die Fensterscheibe an einem Wohnhaus in der Bursagasse eingeschlagen hätte. Das teilt die Polizei mit.

Vor Ort konnten an insgesamt vier Gebäuden in der näheren Umgebung Einbruchspuren und zum Teil durchwühlte Räumlichkeiten festgestellt werden. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut dauern an. Der bislang unbekannte Einbrecher, der sich bei der Tatausführung verletzt haben könnte, soll etwa 15 bis 20 Jahre alt gewesen sein und lockiges Haar haben. Er war bekleidet mit einer hellen Jeans und einer braunen Winterjacke mit weißen Ärmeln. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (pol)