Zeugen gesucht: Mann überfällt Supermarkt in Sondelfinger Straße in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem Raub auf einen Einkaufsmarkt in der Sondelfinger Straße am Montagabend fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einem unbekannten Mann, teilt die Polizei mit. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der Täter kurz nach 20.15 Uhr den Markt, bedrohte einen Kassenangestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld in eine mitgeführte, helle Tasche.

Nachdem der Angestellte das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang erfolglos. Der maskierte Täter wird als zwischen 170-175 Zentimeter groß mit schmächtiger Figur beschrieben. Er war dunkel bekleidet und trug eine Kapuzen-Jacke sowie eine Jogginghose. Das Kriminalkommissariat Reutlingen sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Täter unter Telefon 07121/942-3333. (pol)