Zeugen gesucht: 22-Jähriger in Dettenhausen mit Messer bedroht

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTENHAUSEN. Wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen Unbekannten, der am Donnerstagabend einen 22-Jährigen in der Tübinger Straße mit einem Messer bedroht und von ihm Bargeld gefordert haben soll. Der 22-Jährige hielt sich laut Polizei gegen 22.50 Uhr an einer dortigen Bushaltestelle auf, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde.

In der Folge soll dieser ein Messer gezogen, dem Geschädigten damit gedroht und von ihm Bargeld verlangt haben. Als sich der 22-Jährige weigerte, lief der Unbekannte in Richtung Bahnhof davon. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alter und rund 187 Zentimeter großer und dunkelhäutiger Mann mit braunen Augen beschrieben. Er war mit einer schwarzen Cargohose mit rosafarbenen Akzenten und seitlichen Taschen und einem schwarzen Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze bekleidet. Der Unbekannte sprach gebrochenes Englisch. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Gesuchten gegeben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (pol)