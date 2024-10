Wohnungsbrand bei Rottenburg: 80-Jähriger stürzt aus Rollstuhl und bleibt unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Spielbergstraße hat am Samstagmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 14 Uhr wurde zunächst die Rettungsleitstelle und in der Folge auch die Polizei verständigt, nachdem Rauch in der Wohnung eines Rollstuhlfahrers festgestellt worden war.

Andere Hausbewohner hätten den Mann jedoch bereits aus der Wohnung und in Sicherheit gebracht. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass der 80-jährige Bewohner in seinem Kamin ein Feuer entfacht hatte. Aufgrund einer Fehlbedienung konnte der Rauch jedoch nicht über den Schornstein abziehen und zog in die Wohnung. Beim Versuch, das Kaminfeuer unter Kontrolle zu bringen, stürzte der 80 -Jährige aus seinem Rollstuhl und blieb vor dem Kamin liegen.

Er war jedoch noch in der Lage, einen Hausnotruf abzusetzen, woraufhin die Rettungskräfte entsandt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Rottenburg kam mit den Abteilungen Rottenburg, Hailfingen und Seebronn vor Ort. Seitens des Rettungsdienstes wurde unter anderem ein Rettungswagen entsandt. Der 80 -Jährige blieb vermutlich auch aufgrund des schnellen Eingreifens der Bewohner glücklicherweise unverletzt, musste jedoch durch den Rettungsdienst aufgrund seines körperlichen Allgemeinzustands in eine Klinik gebracht und hier medizinisch untersucht werden. Das im Kamin brennende Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht und die Wohnung anschließend ausreichend belüftet. Durch Beamte des Polizeireviers Rottenburg konnten abschließend Angehörige des 80 -Jährigen verständigt werden. (pol)